Die niedrigere Nachfrage im Automobilsektor wirkt sich auf ArcelorMittal aus. Die Übernahme des italienischen Stahlkonzerns Ilva verhindert aber Schlimmeres.

Der internationale Stahlkonzern ArcelorMittal hat im vierten Quartal eine sinkende Nachfrage verzeichnet. So lieferte das Unternehmen weniger Stahl aus als im Vorjahreszeitraum, wie ArcelorMittal am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. In Europa litt der Stahlhersteller unter einer niedrigeren Nachfrage im ...

