Auch interessant: Gespräche mit Gewerkschaft und Regierung GM prüft Milliardeninvestment in Brasilien US-Autobauer General Motors nimmt derzeit sein Brasiliengeschäft unter die Lupe und prüft laut einem Agenturbericht die Rahmenbedingungen für ein Milliardeninvestment in seinen Werken Sao Caetano do ...

Den vollständigen Artikel lesen ...