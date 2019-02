Wetzikon (ots) -



Das auf kommerzielle und nutzenorientierte Architektur

spezialisierte Architekturbüro Mint Architecture gewinnt einen neuen

Hauptaktionär. Die Messerli Group verkauft ihr Aktienpaket der

europaweit agierenden Planungsgruppe ATP architekten ingenieure

(ATP). ATP ist mit mehr als 800 Mitarbeitenden das führende Büro für

Integrale Planung in Kontinentaleuropa. Mit dem neuen starken

Hauptaktionär führt Mint Architecture seine Wachstumsstrategie fort.



Mint Architecture wird 1995 als Retailpartners von Thomas Stiefel

gegründet. 2006 übernimmt die Messerli Group die Aktienmehrheit. 2017

bringt das Architekturbüro seine in der Zwischenzeit erfolgreiche

Expansion in neue Kundenmärkte und seine Spezialisierung auf

kommerzielle Architekturprojekte mit einem Relaunch und der

Umfirmierung in Mint Architecture zum Ausdruck. Das Architekturbüro

beschäftigt mittlerweile rund 50 Mitarbeitende (Architekten,

Innenarchitekten, Ökonomen und Marktanalysten) und konzipiert,

entwickelt und realisiert Architekturprojekte in den Bereichen

Retail, Shopping Centers, Gastronomy & Food, Workplaces, Banking &

Finance, Public Spaces sowie Health & Hospitality.



Zugang zum europäischen Markt



Mit dem Ziel, das vorhandene Know-how und das Wachstumspotenzial

weiter auszuschöpfen, erhält das Architekturbüro einen neuen

Hauptaktionär. Andreas Messerli, CEO der Messerli Group und

bisheriger Mehrheitsaktionär, meint zum Verkauf: «Mint Architecture

ist es gelungen, eine einzigartige Marktstellung im Schweizer

Architekturmarkt aufzubauen. Nun erhält es Anschluss an ein äusserst

erfolgreiches Architektur- und Ingenieurbüro in Europa, was Tür und

Tor zu weiterem Wachstum eröffnet.» Der neue Hauptaktionär ATP

architekten ingenieure (ATP) gilt als Pionier der BIM-Planungsmethode

(Building Information Modeling). ATP realisiert in DACH und CEE

anspruchsvolle Projekte in interdisziplinären Teams aus Architektur,

Tragwerk, Gebäudetechnik und Objektüberwachung über den gesamten

Planungs- und Bauprozess bis zur Übergabe an das Facility Management.

ATP-eigene Forschungs- und Sonderplanungsbüros sowie

Consultingtöchter unterstützen die Auftraggeber in der Planung der

Projekte.



Mit der Beteiligung an Mint Architecture holt sich ATP weiteres

wertvolles Know-how in die Gruppe. Architekt Christoph M. Achammer,

Vorstandsvorsitzender, sagt: «Der nutzerorientierte Ansatz und die

interdisziplinäre Arbeitsweise von Mint Architecture in der

kommerziellen Architektur hat uns überzeugt und deckt sich mit dem

Bedürfnis unserer Kunden, kommerzielle Flächen mit Blick auf den

Kundennutzen und die Customer Journey zu entwickeln.»



Thomas Stiefel, Partner Mint Architecture, sagt: «Wir freuen uns

sehr, mit ATP architekten ingenieure einen neuen starken, europaweit

agierenden Hauptaktionär zu haben, der uns die Möglichkeit bietet,

unsere Kompetenzen in grössere und auch internationale Projekte

einzubringen, und uns seinerseits bei komplexen Bauprojekten

unterstützen kann.» Mint Architecture bleibt als eigene unabhängige

Marke und selbstständiges Unternehmen bestehen. Thomas Stiefel, Peter

Roth, CEO, und Kees van Elst, Client Director, sind nach wie vor

Minderheitsaktionäre und setzen die erfolgreiche Entwicklung und das

florierende Wachstum als Geschäftsleitung des Unternehmens fort.



Ab Juni in Zürich West



Dazu gehört auch der Umzug in neue Räumlichkeiten an die

Förrlibuckstrasse 150 in Zürich West im Juni dieses Jahres - in die

unmittelbare Nachbarschaft zum neuen Büro von ATP architekten

ingenieure (Zürich). «Diese Nähe erlaubt beiden Seiten, neue

herausfordernde Projekte in der Schweiz und in Europa zu

realisieren», so Stiefel.



