Die EU-Kommission hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im laufenden Jahr von 1,9 auf 1,3 Prozent gesenkt. Und selbst die neue Prognose unterliegt großer Unsicherheit.

Handelsstreit, konjunkturelle Abkühlung in China und die mit dem Brexit verbundene Unsicherheit: Die Wirtschaft in der Euro-Zone und auch in Deutschland wird laut EU-Prognosen langsamer wachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ...

