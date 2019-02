Die Burgenland Holding hat Zahlen für das 1. Quartal veröffentlicht. Die Erträge aus dem Beteiligungsunternehmen Energie Burgenland AG fließen der Burgenland Holding AG erst im zweiten Quartal des Geschäftsjahres zu. Somit wurden in der Berichtsperiode keine Beteiligungserträge verzeichnet. Im ersten Quartal 2018/19 lag das Periodenergebnis der Burgenland Holding AG mit -41,0 Tsd. Euro über dem Niveau des Vergleichszeitraums (-59,0 Tsd. Euro). Zurückzuführen sei dieser Anstieg im Wesentlichen auf im Vorjahresvergleich niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen. Ergebnis- reduzierend wirkten hingegen niedrigere Zinserträge. Bei der 30. ordentlichen Hauptversammlung am 15. März 2019 wird der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/18 eine Dividende in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...