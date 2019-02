Der Aktie der Steinhoff International ist es in den vergangenen Tagen gelungen, ihr grundsätzlich bearishes Bild aufzuhellen. Konkret:

Den Notierungen des Wertes gelang es am 5. Februar von der Unterstützung gebenden Bullish-Support-Line abzuprallen. Damit bietet sich der Wert für risikobewußte Investoren in einer kleinen Tranche als Kauf an.

Der Wert notiert aktuell bei rund 11,5 Eurocent. Das Kursziel auf Sicht von rund sechs Monaten stellt sich wieder auf 20,9 Cent. Damit spreche ... (Jörg Mahnert)

Den vollständigen Artikel lesen ...