PAION KÜNDIGT TEILNAHME AN VIER ANSTEHENDEN KONFERENZEN AN

Aachen, 07. Februar 2019 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt heute seine Teilnahme an vier anstehenden Konferenzen bekannt. Vertreter von PAION werden während dieser Veranstaltungen für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

2019 BIO CEO & Investor Conference
11. - 12. Februar 2019
New York Marriott Marquis
New York, USA
https://www.bio.org/events/bio-ceo-investor-conference

13th ODDO BHF German Conference
19. - 20. Februar 2019
The Westin Grand Hotel
Frankfurt am Main, Deutschland

Bio-Europe Spring
25. - 27. März 2019
Messe Wien Exhibition and Congress Center
Wien, Österreich
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/

Invest Stuttgart
05. - 06. April 2019
Besuchen Sie uns in Halle 4, Stand 4D52.
Messe Stuttgart
Stuttgart, Deutschland
https://www.messe-stuttgart.de/invest

###

Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen hat. Außerhalb der USA konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam. PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich).

Kontakt
PAION AG
Ralf Penner
Vice President Investor Relations/Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
Tel. +49 241 4453-152
E-Mail r.penner@paion.com
www.paion.com