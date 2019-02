Mit noch mehr digitalen Angeboten will die Direktbank ING in Deutschland ihren Wachstumskurs fortsetzen. Die jüngsten Zahlen stimmen den Vorstand zuversichtlich.

Die Direktbank ING - ehemals ING-Diba - sieht auch nach dem sechsten Rekordjahr in Folge kein Ende ihres Aufwärtstrends. "Wir sehen noch sehr viel Wachstumspotenzial in Deutschland", sagte Vorstandschef Nick Jue bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Frankfurt. Zuversicht zieht das Management unter anderem daraus, dass immer mehr Kunden die ING zu ihrer Hausbank und damit zur zentralen Ansprechpartnerin in Finanzfragen machen.

Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Privatkunden in Deutschland und Österreich unter dem Strich um 250.000 auf 9,3 Millionen zu. Dabei erhöhte sich die Zahl der Girokonten um 375.000 auf 2,5 Millionen. "2019 wollen wir noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...