LYON, France, Feb. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Artikel 223-16 der allgemeinen Verordnung der französischen Autorité des Marchés Financiers

Lyon - Frankreich



Notiert an folgenden Märkten:

Euronext Paris von Euronext (Marktsegment C - ISIN-Code: FR0011471135 - Symbol: ERYP) &

Nasdaq Global Select Market in den USA (Symbol: ERYP)

Website: www.erytech.com

Datum Summe der Aktien, aus denen das

Aktienkapital besteht Summe der stimmberechtigten Aktien

brutto(1) Summe der stimmberechtigten Aktien

netto(2) 31. Dezember 2018 17.940.035 19.525.606 19.523.106 31. Januar 2019 17.940.035 19.525.918 19.523.418