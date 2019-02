Der Aktienkurs stieg die letzten Wochen nach oben, es kam immer wieder zu neuen Hochs. Die Up Linie beim Aroon befand sich dementsprechend oft bei 100 Punkten. Aktuell befindet sich die Down Linie über der Up Linie. Der MACD gab seit Anfang des Monats kein Signal mehr von sich, die beiden Linien stehen sich aktuell sehr nahe. Ein Signal könnte daher auftreten. Der Money Flow Index zeigt an, dass ein Gleichgewicht zwischen nachgefragten Aktien und verkauften Aktien besteht.

