Nachdem E.ON erst kürzlich mit der Beteiligung an dem US-Softwareunternehmen Vinli das Lösungsgeschäft rund um die Elektromobilität gestärkt hatte, folgt nun bereits die nächste Elektro-Partnerschaft.

Wie der Energieversorger am Mittwoch mitteilte, habe man eine strategische Kooperation mit ALD Automotive vereinbart. Das Unternehmen gilt als führende Fahrzeugleasing-Gesellschaft in Europa. Gemeinsam mit ALD will E.ON Digitallösungen für die Mobilität, Finanzen sowie Energiedienstleistungen ... (Marco Schnepf)

