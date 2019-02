Die Aktie von ProSiebenSat. 1 befindet sich seit dem Allzeithoch bei 50,10 Euro aus dem November 2015 in einer massiven Abwärtsbewegung. Diese hat bereits zu Kursverlusten von 70 Prozent geführt und es ist weiterhin kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Im Januar gab es Anzeichen einer erfolgreichen Bodenbildung, doch nach den neuerlichen Verlusten infolge schlechter Zahlen eines französischen Wettbewerbers und einem negativen Analystenkommentar gerät dieses Ziel wieder in Bedrängnis. Entscheidend ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...