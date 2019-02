Der Aktienkurs befindet sich gerade wieder in einer Abwärtsbewegung. Die Gegenbewegungen nach oben rufen aber große Unterstützungen hervor. Der Money Flow Index befindet sich auch in der oberen Hälfte vom neutralen Bereich. Es ist möglich, dass er in nächster Zeit weiter nach oben steigt. Beim MACD werden aktuell keine Signale erwartet, der Indikator wechselt in letzter Zeit oft seine Meinung. Beim Aroon befindet sich die Down Linie gerade weit oben, sie konnte zuletzt auch die 100 Punkte Linie ... (Andreas Quirin)

