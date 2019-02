Wirecard wird mehr und mehr zum Zocker-Papier. Nach massiven Einbrüchen der Aktie in der Vorwoche in Folge von kritischen Berichten in der Financial Times sowie einer zwischenzeitlichen, teilweisen Erholung, kam es am Donnerstag erneut zu einem massiven Kurssturz. Wieder war ein Onlineartikel des englischen Wirtschaftsblatts der Auslöser, den das Unternehmen sofort mit Vehemenz zurückwies. Und das just an dem Tag, an dem die Münchner Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatte, kein Ermittlungsverfahren ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...