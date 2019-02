Manchmal hat man kein Glück - und dann kommt noch Pech dazu. Zunächst waren es schwache Bilanzen. Aber mitten in die ausgepowerte Stimmung hinein kommt am Nachmittag die Meldung, dass Frankreich den Botschafter aus Italien zurückruft. Damit ist nicht nur die Stimmung zwischen Frankreich und Italien auf dem Tiefpunkt angelangt - auch die Anleger haben die Nase voll. Der Dax, ohnehin schwach gestartet, rutscht über 300 Punkte ab und taumelt in Richtung 11.000 Punkte. Alle Daxwerte sind am Nachmittag im roten Bereich. Am rotesten die Aktie von Wirecard - wieder einmal. Und wieder einmal war es ein Bericht der Financial Times, der für Unruhe sorgt. Angeblich haben in der Wirecard Zentrale in Aschheim bei München doch gewusst von den Vorgängen in Singapur. Die Aktie taumelt 15 Prozent - wieder einmal.