Am 7. Dezember eröffnete die Fresenius-Aktie den Handel im Anschluss an eine negative Meldung aus dem Unternehmen mit einer großen Kurslücke zwischen 46,86 und 43,38 Euro und fiel im Tief bis auf 38,28 Euro zurück. Erst in dieser Woche ist es den Käufern gelungen, diese Kurslücke vollständig zu schließen.

Vorangegangen war ein langsamer Anstieg seit dem Tief vom 7. Dezember, der in den letzten Tagen auch die nur noch leicht abwärtsweisende 50-Tagelinie bei 46,27 Euro erreicht hatte. Der Respekt ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...