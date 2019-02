Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AGR: Agrana am 7.2. -3,23%, Volumen 88% normaler Tage , PYT: Polytec am 7.2. -3,22%, Volumen 116% normaler Tage , ROS: Rosenbauer am 7.2. -2,74%, Volumen 52% normaler Tage , EVN: EVN am 7.2. 1,56%, Volumen 111% normaler Tage , AMS: AMS am 7.2. 4,17%, Volumen 172% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 7.2. 12,98%, Volumen 14% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Sanochemia SAC 1.480 12.98% AMS AMS 24.960 4.17% EVN EVN 14.320 1.56% Rosenbauer ROS 39.000 ...

