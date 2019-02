Zum dritten Mal binnen neun Tagen stürzt der Aktienkurs des Dax-Werts Wirecard ab. Auslöser ist wieder ein kritischer Zeitungsbericht über möglicherweise gefälschte Verträge.

Ein weiterer Bericht der britischen Zeitung "Financial Times" (FT) hat die Aktie des Dax-Konzerns Wirecard unter Druck gebracht. Der Anteilsschein verlor im Nachmittags-Handel auf Xetra bei hohen Umsätzen in der Spitze ein Fünftel an Wert. Kurz vor Handelsschluss notiert der Kurs noch immer deutlich unterhalb des Schlussstands vom Mittwoch.

Für Wirecard ist es der dritte Kurssturz binnen neun Tagen: Schon am 30. Januar und 1. Februar war die Aktie des Zahlungsdienstleisters jeweils zweistellig eingebrochen. Auslöser waren in beiden Fällen Artikel in der "Financial Times". Sie hatte zuerst berichtet, dass ein Mitglied der Wirecard-Buchhaltung in Asien verdächtigt wird, Verträge zurückdatiert und gefälscht zu haben. Zwei Tage später legte das Blatt nach: Die vom Unternehmen im vergangenen Jahr mit der Aufklärung des Sachverhalts mandatierte Kanzlei habe Anzeichen dafür gefunden, dass tatsächlich Verträge ...

