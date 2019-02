Der Kurs liegt aktuell auf einem Wert von ca. 10 Euro. Der Money Flow Index liegt unterdessen im neutralen unauffälligen Bereich. Der MACD bildet gerade ein Kaufsignal. Der Kurs selbst liegt wieder in einer Aufwärtsbewegung. Der Aroon hat seine Rollen vertauscht, somit kam es zu einem Verkaufssignal. Nun liegt die Up Linie wieder im überverkauften Bereich und die Down Linie wieder im überkauften Bereich. Nun könnte es zu einer Abwärtsbewegung kommen.

Seit Januar ein Seitwärtstrend im 4 Stundenchart!

Der ... (Andreas Quirin)

