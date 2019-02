Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AB1: Air Berlin am 7.2. -14,17%, Volumen 0% normaler Tage , TWR: Twitter am 7.2. -9,84%, Volumen 344% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 7.2. -8,41%, Volumen 257% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 7.2. 9,97%, Volumen 222% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 7.2. 12,98%, Volumen 14% normaler Tage , B4T: FE Ltd am 7.2. 180,00%, Volumen 58% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. FE Ltd B4T 0.014 180.00% Sanochemia SAC 1.480 12.98% Thomas Cook Group TCG 34.180 9.97% Lion E-Mobility ...

Den vollständigen Artikel lesen ...