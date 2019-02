Insurtechs wollen mobil und online den traditionellen Versicherungen Konkurrenz machen, aber auch Kooperationen nehmen zu. Über neue Dienste für Verbraucher, die Maschen der Anbieter und Policen via Smartphone und Alexa.

Zwischen die Werbung für Lederstiefel und Reisen nach Australien hatte sich der Versicherer Coya in die Facebook-Timeline von Thomas Husse* gemogelt. Eine Hausratversicherung, die - das suggerierte zumindest die Werbung - so ganz anders sei. Modern, schnell, digital - und natürlich preiswert.

Husse war seit Monaten unschlüssig, welchem Anbieter er vertrauen sollte. Der kostenpflichtige Versicherungsvergleich, den der 49-jährige Angestellte für seine 100-Quadratmeterwohnung bestellt hatte, brachte als Ergebnis eine ihm unbekannte Versicherung. Die sich auf seine Anfrage nie meldete. Die Facebook-Werbung des Insurtechs aus Berlin, das erst seit Juni 2018 eine Versicherungslizenz der Finanzaufsicht Bafin hat, kam Husse da gerade recht. Nur wenige Klicks und er stand vor der Wahl - das extrem günstige Angebot einer Versicherung annehmen, deren Namen er noch nie gehört hatte, oder weiter hoffen, dass keiner einbricht, bis er sich für einen klassischen Anbieter entschieden hat. Coya lockte mit einer Versicherungsprämie von nur 3,83 Euro pro Monat. Für eine Versicherungsabdeckung in Höhe von 65.000 Euro, die er auf der mobilen Webseite von Coya errechnet hatte, noch dazu monatlich kündbar.

"Was soll schon passieren?", dachte Husse, und hatte keine 15 Minuten später die Versicherung auf seinem Smartphone abgeschlossen. Erst später quälten ihn Fragen: Bin ich eigentlich wirklich versichert? Trotz des Pdf-Dokuments mit der Police, das er im Kundenportal heruntergeladen hatte? Auch die nächste Post von Coya ließ ihn stutzen: Als einer der ersten 500 Kunden bedankte sich das Startup mit einem kleinen Geschenk. Noch keine 500 Kunden? Was würde sein, wenn ein Versicherungsfall eintritt und die Carbon-Rennräder und die Stereoanlage aus dem Wohnzimmer gestohlen würden?

Tatsächlich erorbern sich die neuen Versicherungsangebote in kleinen Schritten etwas vom Markt der großen Traditionsversicherer. Unter dem Oberbegriff Insurtechs versammeln sich technologiegetriebene Start-ups im Versicherungssektor mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Einige Insurtechs wagten den Einstieg in das Versicherungsgeschäft zunächst als Online-Makler. So kamen Start-ups wie Knip, Getsafe und Clark mit digitalen Versicherungsordnern auf den Markt. Der Kunde hat so den Vorteil, mehr Übersicht über seine Versicherungen zu erhalten. Zugleich unterbreiten die Unternehmen Vorschläge für günstigere Alternativen.

Bei den Kunden punkten die Anbieter aber vor allem damit, dass sie ohne viel Papierkram und ohne Termine beim Berater auskommen. Es funktioniert auch auf dem Smartphone oder Tablet abends auf der Couch. In den Apps von Anbietern wie Knip genügen schon wenige Klicks, um einen digitalen Versicherungsordner für die eigenen Versicherungen zu erstellen.

Dem hohen Komfort steht aber oft noch ein gewisses Misstrauen gegenüber, und das teilweise zu recht. Beispielsweise ist die Nutzung einer App oft mit der Erteilung eines Maklermandats für den jeweiligen Anbieter verbunden. Nicht alle Insurtechs informierten ihre Kunden darüber in der Vergangenheit klar und eindeutig. Es kam zu Protesten von Maklerverbänden, Verbraucherschützern und Versicherungsunternehmen. Die Verbraucherschützer zweifelten zudem an der Beratungsqualität der Online-Makler. Die Platzhirsche reagierten verärgert: die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), der deutsche Finanzvertrieb des italienischen Versicherungskonzerns Generali, griff 2016 in einer öffentlichen Stellungnahme die Insurtechs an. Und die Berliner Ideal-Versicherung kündigte die Zusammenarbeit mit ihnen auf.

Weniger Kunden als erhofft

Trotz dieser Probleme ist das Geschäftsmodell Online-Makler erfolgreich, aber das Marktpotenzial ist keineswegs unbegrenzt. Die Nutzerzahlen sind in den vergangenen Jahren zwar deutlich gewachsen, aber im Vergleich zu traditionellen ...

