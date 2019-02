Geht es nach Finanzminister Olaf Scholz, sollen sich Deutsche Bank und Commerzbank rasch zusammenschließen. Der Druck auf die Geldhäuser wächst. Bis zur Europawahl könnte eine Entscheidung fallen.

Christian Sewing sagt derzeit auffallend häufig, dass er nichts sagen kann. Nichts sagen will. Nichts sagen wird. So hielt es der Vorstandschef der Deutschen Bank am vergangenen Freitag, als er in Frankfurt die Zahlen des abgelaufenen Jahres präsentierte. Und auch am Dienstagabend ging er bei seiner Rede zum Neujahrsempfang in der Frankfurter Zentrale mit keinem Wort auf das Thema ein.

Sewings hartnäckiges Schweigen führt jedoch nicht dazu, dass die Fragen, ob, wann und wie die Deutsche Bank mit der Commerzbank fusionieren wird und will, aus der Welt verschwinden. "Das wird uns in den kommenden Monaten weiter beschäftigen", sagt ein Top-Manager des Instituts. Intern ist das Thema bei allen Runden und Konferenzen zwar offiziell tabu, überschattet aber dennoch das Geschehen. "Bei der letzten Sitzung war dieser Elefant im Raum, aber jeder hat so getan, als gebe es ihn nicht", sagt ein Aufsichtsrat einer Bank.

Tatsächlich erhöht die Politik in Berlin derzeit wohl den Druck. "Finanzminister Olaf Scholz und seine Berater wollen die Fusion unbedingt", heißt es in informierten Kreisen. Bereits in den kommenden Wochen könnte eine Vorentscheidung fallen.

Branchenkenner halten es für sinnvoll, den Zusammenschluss bis zur Europawahl im Mai auf den Weg zu bringen. Denn ohne Zugeständnisse aus Brüssel würde es wohl nicht gehen. So gibt es Überlegungen, Altlasten beider Banken in einer gemeinsamen Abbaubank zu bündeln. Das würde jedoch die EU-Wettbewerbshüter auf den Plan rufen.

Nach der Wahl jedoch, so meinen Beobachter, seien Berlin und Brüssel erst mal länger mit sich selbst beschäftigt. "Wenn es bis dahin keine Einigung gibt, ist das Thema durch", sagt ein Insider. In vertraulichen Gesprächen soll nun erreicht werden, dass sich Sewing und Commerzbank-Chef Martin Zielke von sich aus die Hand reichen.Nach der Finanzkrise hatten sich Politiker nicht für Banken interessiert oder mit Kritik an ihnen profiliert. Scholz und sein Staatssekretär Jörg Kukies, Ex-Deutschlandchef von Goldman Sachs, ...

