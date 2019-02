Folgenschwerer Entschluss in Brüssel: Eine rechtliche Änderung würde es ermöglichen, die Pipeline Nord Stream 2 deutlich strenger zu regulieren. Steht das in Teilen schon fertiggestellte Milliardenprojekt vor dem Aus?

Lange galt ein Erfolg dieses Plans der Europäischen Union als unwahrscheinlich: Sie strebt eine Änderung der EU-Gasrichtlinie an. Diese würde es der EU-Kommission ermöglichen, das deutsch-russische Gasleitungsprojekt Nord Stream 2 erheblich strenger zu regulieren.

Am Donnerstag dann die Überraschung: Frankreich kündigte an, für die EU-Gasrichtlinie stimmen zu wollen. Eine Sprecherin des Pariser Außenministeriums bestätigte am Nachmittag, was zuvor bereits die Gerüchteküche brodeln ließ: "Frankreich hat vor, die Annahme der Direktive zu unterstützen".

Bislang stand das Land an der Seite der Bundesrepublik. Die Abkehr bedeutet viel, sie kann die Mehrheitsverhältnisse in der EU entscheidend verändern. Eine Annahme der Richtlinienvorschläge gilt plötzlich als möglich.

Das würde zwar nicht gleich das Ende des milliardenschweren Pipelineprojekts bedeuten. Doch es ...

