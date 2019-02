Ein Großteil der Schäden lässt sich vermeiden, wenn Betreiber in der Lage sind, rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. In diesem Zusammenhang nimmt die Überwachung von Bauteilzuständen eine zentrale Rolle ein. Sie unterstützt den Betriebsingenieur, die hohen Anforderungen an die technische Compliance zu erfüllen.

Eine geeignete und vielfach bewährte Prüfmethode bietet das Auslagern von Korrosionsproben. Sie ist relativ preisgünstig, universell einsetzbar und einfach zu handhaben. Ein weiterer Vorteil: Sämtliche Werkstoffe können im laufenden Betrieb geprüft und Alternativen mitgetestet werden.

Korrosionsgefahr wächst

Die in Chemieanlagen verwendeten Bauteile aus nicht rostendem Stahl sind durch ihre Passivschicht gut vor Korrosion geschützt. Dieser Schutz kann jedoch zum Teil verloren gehen, wenn sich Prozessparameter verändern und damit die Werkstoffe an die Grenze ihrer Beständigkeit gelangen. Dazu zählt vor allem die gestiegene Belastung durch Chloride. Diese können die Passivschicht stören und in Folge lokale Korrosionsprozesse auslösen. Getriggert durch niedrige pH-Werte, ist es dann nicht mehr weit bis zur Bildung von Loch-, Spannungsriss- oder Spaltkorrosion. Betroffen sein können viele Bereiche der Anlage, so beispielsweise Rohre, Behälter, Rührerwellen oder Rührerblätter.

Auch verfahrenstechnische Optimierungen für mehr Produktivität erhöhen die Werkstoffbelastung, denn die größere Ausbeute wird oft erst möglich durch die Erhöhung von Temperatur und Druck im Prozess. Hinzu kommt ein weiterer Trend: Aus Wettbewerbsgründen werden immer mehr Multipurpose-Anlagen in Betrieb genommen. In diesen Anlagen variieren jedoch die Prozessparameter fortwährend, je nachdem, welches Produkt gerade hergestellt wird. Auch dies fordert die Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe in besonderem Maße heraus.

Montage direkt im Prozess

TÜV SÜD Chemie Service befestigt gewogene und gekennzeichnete Korrosionsproben elektrisch isoliert ...

