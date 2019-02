Die amerikanische Fastfoodkette Dunkin' Brands Group Inc. (ISIN: US2655041000, NASDAQ: DNKN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,375 US-Dollar ausbezahlen. Im Vergleich zum Vorquartal (0,3475 US-Dollar) ist dies eine Steigerung um 7,9 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 20. März 2019 (Record date 11. März 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,50 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 66,79 US-Dollar entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...