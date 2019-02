L'Oreal steigert Umsätze stärker als erwartet Airbus winkt ein Milliardenauftrag der Bundeswehr für Eurofighter, Wiwo Vorentscheidung über eine mögliche Fusion der DBK mit der CBK soll bis zur Europawahl im Mai fallen, Wiwo CEC (VB +4,0%)Ceconomy bestätigt Prognose 2018/19 DIC Asset AG steigert FFO auf Rekordniveau von 68 Mio. EUR in 2018; Dividende auf 48 Cent angehoben ISRA VISION AG: Weiter auf Wachstumskurs in Richtung 200+ - strategische Aufträge und Akquisition in Kürze erwartet Leoni streicht Dividende und Mittelfristziele - Jahresgewinn niedriger Symrise kündigt Kapitalerhöhung an - 400 Millionen Euro für US-Übernahme "Wir sind sehr robust, aber nicht immun", Gespräch mit ...

