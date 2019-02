Das Schema aus Angriff und Dementi ist das gleiche - und führt zu einem erneuten Kurseinbruch bei Wirecard. Und: Ein wiederholter Kursabsturz wäre nicht überraschend.

Wenn Ende Dezember der Jahresrückblick an der Börse ansteht, dann werden die vergangenen sieben Handelstage sicher nicht fehlen. In Kurzform: Etwa 13 Prozent verlor die Wirecard-Aktie am Mittwoch vergangener Woche - nach einem kurzen Aufbäumen ging es zwei Tage später gar um 25 Prozent bergab.

Am Montag dann folgte die Erholung um gut 13 Prozent. Nach einer kurzen Ruhephase stürzte die Aktie am Donnerstag erneut um 15 Prozent ab. Und: eine Fortsetzung ist denkbar. Kursausschläge in dieser Art hat es bei einem Dax-Konzern nicht einmal während der Finanzkrise oder nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegeben.

Warum kam es am Donnerstag erneut zum Absturz?

Die britische Wirtschaftszeitung Financial Times hatte am Donnerstag, wie schon in der Vorwoche, über Ungereimtheiten in der Zahlungsabwicklung bei der Wirecard-Tochter in Asien berichtet. Dabei ging es erneut um angeblich kriminelle Kontomanipulation und Dokumentenfälschung.

Der für Asien zuständige Finanzchef soll sechs Kollegen in Singapur dabei eingewiesen haben, wie sie die eigenen Bücher möglichst unauffällig manipulieren könnten. Auf diese Weise wollte sich Wirecard bei den Behörden in Hongkong eine Lizenz erschleichen, hieß es.

Der Finanzchef habe dem Bericht zufolge auch wegen interner Ertragsziele unter Druck gestanden. Spekuliert wurde zudem darüber, ob das System im gesamten asiatischen Raum über Jahre verbreitet gewesen sei. Zwei Führungskräfte in Deutschland hätten von der Praxis "zumindest etwas Kenntnis" gehabt.

Wie hat Wirecard reagiert?

Ebenfalls wie in der Vorwoche: Der Zahlungsdienstleister wies sämtliche Vorwürfe ohne ausführliche Erläuterungen strikt zurück. Wirecard verwies auf die Stellungnahme vom Montag. Darin war von Animositäten zweier Mitarbeiter die Rede, die zu Hinweisen auf ein Fehlverhalten geführt hätten.

Bei diesen ging es um mögliche Regelverstöße zwischen 2015 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...