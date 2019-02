Die Abkühlung der Weltkonjunktur und die internationalen Handelskonflikte spüren auch deutsche Unternehmen. Dennoch verzeichnet die Wirtschaft erneut ein Rekordjahr.

Die deutschen Exportunternehmen haben 2018 trotz handelspolitischer Stürme das fünfte Rekordjahr in Folge erwirtschaftet. Die Wachstumstempo verlangsamte sich allerdings deutlich. Die Ausfuhren von Waren "Made in Germany" stiegen um 3,0 Prozent auf 1317,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

2017 waren die Exporte noch um 6,2 Prozent gestiegen. ...

