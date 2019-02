Zürich (ots) -



- Sehr gutes operatives Geschäft dank soliden Erträgen von CHF

2'320 Mio. und hoher Kostendisziplin



- Geschäftserfolg steigt deutlich um 14% auf CHF 892 Mio.



- Starker Nettoneugeld-Zufluss von CHF 18,0 Mrd. mit erfreulichen

Zuflüssen in allen Geschäftsbereichen



- Kundenvermögen erhöhen sich auf CHF 295,2 Mrd.



- Weiterhin äusserst starke Kapitalisierung mit Gesamtkapitalquote

von 20,2% und Leverage Ratio von 6,8%



-Kanton und Gemeinden erhalten unverändert CHF 345 Mio.



Zürich, 8. Februar 2019 - Die Zürcher Kantonalbank hat im

Geschäftsjahr 2018 - nach Zuweisung von 200 Mio. Franken an die

Reserven für allgemeine Bankrisiken - den Konzerngewinn gegenüber dem

Vorjahr um 1% auf 788 Mio. Franken gesteigert. Dazu beigetragen haben

insbesondere die solide Ertragsentwicklung sowie die weiterhin hohe

Kostendisziplin. Der Kanton Zürich und die Gemeinden erhalten

unverändert 345 Mio. Franken.



Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldirektion, sagte zum

Jahresergebnis: «Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr in einem

anspruchsvollen Umfeld ein sehr gutes operatives Ergebnis erarbeitet.

Einmal mehr zeigt dies den Wert unseres breit diversifizierten

Geschäftsmodells und unserer auf Kontinuität ausgerichteten

Strategie.»



Zum Ausblick ergänzte Martin Scholl: «Angesichts der sich

abzeichnenden konjunkturellen Abkühlung sowie der zahlreichen

geopolitischen Unsicherheiten ist eine verlässliche Prognose für das

laufende Jahr schwierig. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir

dank unserer starken Position, unseres ausgewogenen Geschäftsmodells

und der Universalbankenstrategie auch in einem weiterhin

anspruchsvollen Umfeld ein ansprechendes Ergebnis erwirtschaften

können.»



Solide Ertragsentwicklung



Der Geschäftsertrag belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 2'320

Mio. Franken, nachdem im Vorjahr mit 2'336 Mio. Franken ein

Rekordwert resultierte. Dabei vermochte das leichte Ertragswachstum

im Zinsengeschäft und im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft den

Rückgang im Handelsgeschäft nicht vollständig zu kompensieren.

Deutlich zugelegt hat vor dem Hintergrund höherer Beteiligungserträge

der übrige ordentliche Erfolg.



Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft summierte sich im abgelaufenen

Geschäftsjahr auf netto 1'213 Mio. Franken, was einem Anstieg von 1%

entspricht. Darin enthalten ist der Aufwand für Veränderungen von

ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verlusten aus dem

Zinsengeschäft von 10 Mio. Franken (Vorjahr: 9 Mio. Franken). Als

wichtigste Ertragsbasis wuchs dabei das Volumen im Hypothekargeschäft

mit 2,7% etwas langsamer als der Gesamtmarkt. Per Ende 2018 stiegen

die Hypothekarausleihungen damit um 2,2 Mrd. Franken auf 81,3 Mrd.

Franken.



Nach einer deutlichen Zunahme im Vorjahr konnte der Erfolg im

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft im abgelaufenen

Geschäftsjahr nochmals auf 776 Mio. Franken (+1%) gesteigert werden.

Während die Marktturbulenzen sich negativ auf die Kundenvermögen und

damit die Erlöse auswirkten, hatte die Lancierung der neuen

Anlagewelt einen positiven Effekt. Deutlich verbessert haben sich

zudem die Erträge aus dem übrigen Dienstleistungsgeschäft,

insbesondere im Bereich Zahlungsverkehr.



Das von geopolitischen Risiken geprägte Marktumfeld führte zu

einer verhaltenen Kundenaktivität im Handelsgeschäft. Vor diesem

Hintergrund sank der Erfolg im Handelsgeschäft gegenüber dem Vorjahr

um 14% auf 286 Mio. Franken. Weiterhin auf tiefem Niveau verharrten

mit durchschnittlich 12 Mio. Franken die Marktrisiken im Handelsbuch

(Value-at-Risk mit Haltedauer 10 Tage).



Weiterhin hohe Kostendisziplin mit stabiler Cost Income Ratio



Dank einer weiterhin hohen Kostendisziplin war der

Geschäftsaufwand leicht rückläufig und belief sich auf 1'430 Mio.

Franken nach 1'434 Mio. Franken im Vorjahr. Dabei wurde der leichte

Anstieg des Sachaufwands auf 428 Mio. Franken (+1%) durch tiefere

Personalkosten von 1'002 Mio. Franken (-1%) mehr als kompensiert. Die

Cost Income Ratio verharrte mit 61,4% auf einem - gemessen am

Geschäftsmodell - guten Niveau.



Die Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf

Sachanlagen und immateriellen Werten erhöhten sich um 72 Mio. Franken

auf insgesamt 192 Mio. Franken. Der Anstieg ist dabei insbesondere

auf eine ausserordentliche Goodwill-Abschreibung bei Swisscanto im

Zusammenhang mit dem Verkauf der Swisscanto Funds Centre Ltd.

zurückzuführen.



Demgegenüber hatten Veränderungen von Rückstellungen und übrigen

Wertberichtigungen sowie Verluste einen positiven Effekt von

insgesamt 194 Mio. Franken auf die Erfolgsrechnung, was in erster

Linie auf die Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der

Einigung im US-Steuerstreit zurückzuführen ist. Vor diesem

Hintergrund stieg der Geschäftserfolg 2018 um 14% auf 892 Mio.

Franken.



Der ausserordentliche Ertrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr

um 95 Mio. Franken auf 103 Mio. Franken, was hauptsächlich auf den

Verkauf des Swisscanto Funds Centre Ltd. in London an Clearstream

zurückzuführen ist. Die Bildung von Reserven für allgemeine

Bankrisiken schmälerte die Rechnung um 200 Mio. Franken.



Unter dem Strich resultierte somit ein Konzerngewinn von 788 Mio.

Franken (+1%).



Stabile Dividende für Kanton und Gemeinden



Der Kanton Zürich und die Gemeinden partizipieren am Erfolg der

Zürcher Kantonalbank durch eine Dividende in der Höhe von insgesamt

358 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem

leichten Rückgang von 1%, was jedoch ausschliesslich auf einen

tieferen Kapitalkostenanteil zurückzuführen ist. So sank der Betrag

an den Kanton zur Deckung der Kapitalkosten gegenüber dem Vorjahr um

5 Mio. Franken auf 13 Mio. Franken. Unter Ausklammerung des

Kapitalkostenanteils erhalten der Kanton Zürich und die Gemeinden

unverändert 345 Mio. Franken. Davon gehen 230 Mio. Franken an den

Kanton und 115 Mio. Franken an die politischen Gemeinden.



Für die Staatsgarantie hat der Kanton zudem 22 Mio. Franken

(Vorjahr: 23 Mio. Franken) erhalten.



Erfreulicher Anstieg der Kundenvermögen dank sehr gutem

Netto-Neugeldzufluss



Die Kundenvermögen stiegen per Ende 2018 auf 295,2 Mrd. Franken,

was gegenüber Ende 2017 einem Anstieg von rund 2% entspricht. Der

Anstieg ist auf den starken Netto-Neugeldzufluss von insgesamt 18,0

Mrd. Franken zurückzuführen. Zum erfreulichen Neugeldzufluss haben

sämtliche Geschäftsbereiche beigetragen, insbesondere im

Geschäftsbereich Firmenkunden wurden sehr hohe Zuflüsse verzeichnet.

Demgegenüber schmälerte die negative Marktentwicklung die

Kundenvermögen um insgesamt 11,6 Mrd. Franken.



Äusserst solide Kapitalisierung



Die Zürcher Kantonalbank hat ihre Eigenkapitalbasis im vergangenen

Geschäftsjahr weiter gestärkt. Die anrechenbaren Eigenmittel stiegen

per Ende 2018 auf 12'658 Mio. Franken nach 12'019 Mio. Franken per

Ende 2017. Die Gesamtkapitalquote erhöhte sich auf 20,2% nach 18,8%

und die Quote des harten Kernkapitals (CET 1) auf 17,8% nach 16,5%.

Die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) belief sich per

Ende 2018 unverändert auf 6,8%.



Mit ihrer äusserst soliden Kapitalausstattung übertrifft die

Zürcher Kantonalbank sämtliche regulatorischen Anforderungen

deutlich. Dies gilt auch für die Anfang 2019 in Kraft getretenen und

bis 2026 zu erfüllenden zusätzlichen Gone-concern Anforderungen für

inlandorientierte systemrelevante Banken.



Die wichtigsten Aussagen zum Jahresergebnis sind in einem

Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



