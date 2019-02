Bayreuth (ots) -



Ein neues, auffällig frisches Verpackungsdesign und von Dermatest® mit "sehr gut" bewertet: Die medi Hautpflege-Produkte medi day, medi night und medi fresh sind ein wertvoller Begleiter in der Venentherapie. Trockene, schuppige Haut, Spannungsgefühle und Juckreiz - davon berichten Venenpatienten häufig. Im medizinischen Fachhandel (beispielsweise Sanitätshaus) gibt es die medi Hautpflege-Produkte. Sie sind auf die Kompressionstherapie abgestimmt, beruhigen, regenerieren und erfrischen die Haut.



Venenpatienten profitieren von regelmäßig gepflegter Haut und gepflegten Füßen: Die Haut bleibt geschmeidig, widerstandsfähiger und ihre Barrierefunktion gegen äußere Einflüsse wird gestärkt. Dabei unterstützt die medi Hautpflege: Das Gel medi day kühlt mit den Wirkstoffen der Rosskastanie, medi night pflegt mit regenerierender Hamamelis und das Spray medi fresh erfrischt mit Menthol. Das Institut Dermatest® bewertete die Produkte sowie die Klebelotion medi fix zur Befestigung von Kompressionsstrümpfen nach dermatologischer Überprüfung mit "sehr gut". Das bedeutet: Die medi Pflege eignet sich auch für Anwender mit sehr empfindlicher, anspruchsvoller Haut. Das neue Produktdesign mit der unterschiedlichen Farbgebung in Rot, Gelb, Grün und Türkis sorgt jetzt für mehr Übersicht und Unterscheidbarkeit auf den ersten Blick.



Ergänzt wird das medi Pflegeprogramm durch den Pflege-Schaum medi soft und das Handwaschmittel medi clean für Kompressionsstrümpfe.



Eine gepflegte, entspannte Haut sorgt für mehr Wohlbefinden und die Kompressionsstrümpfe lassen sich komfortabler anziehen. Zudem können die Kunden auf ein hochwertiges Produkt vertrauen, das dermatologisch überprüft und bestens bewertet wurde.



Die Broschüre "Alles Wissenswerte zum Kompressionsstrumpf" mit vielen Informationen rund um die Venentherapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen, Anziehhilfen und Hautpflege gibt es im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de. Surftipp: www.medi.de (mit Händlerfinder)



