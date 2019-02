Ende Dezember erst hatte der frühere Aufsichtsratschef Klaus Rehnig spekuliert, dass "bald ein internationaler Konzern kommen und Wirecard kaufen will". Sollte es tatsächlich ernsthafte Interessenten für den Zahlungsabwickler geben, bietet sich jetzt eine vermeintlich günstige Einstiegschance. Nach den Anschuldigungen in der "Financial Times" brach der Aktienkurs innerhalb von drei Tagen um über 40 Prozent ein. Die Unschuldbeteuerungen des Unternehmens nährten zwar die Hoffnung, dass es sich wieder nur um gezielte Attacken von Short-Spekulanten handelt. Die Erholung verpuffte aber, als die Zeitung gestern Nachmittag nachlegte. Demnach soll Wirecard in Asien Aktiva hin und her geschoben und so die Bilanz manipuliert haben. Das erneute Dementi aus der bayerischen Firmenzentrale konnte nicht verhindern, dass die Aktie weiter an Boden verlor.Die Aktie wird in den Depots hoch gewichtetViele Anleger agieren hier nach dem Motto "Wo Rauch ist, ist auch Feuer" und bringen ihre zumeist immer noch reichlichen Gewinne in Sicherheit. Der Großteil der wikifolio-Trader hingegen setzt darauf, dass sich ...

