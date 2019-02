Der Immobilien-Entwickler Eyemaxx wechselt an der Wiener Börse vom Handelsverfahren Auktion in das Handelsverfahren Fortlaufender Handel. Als Market Maker wird die Raiffeisen Centrobank AG agieren. Das Unternehmen notiert seit 21. Jänner, neben Deutschland, auch in Wien im neuen Segment direct market plus.

Den vollständigen Artikel lesen ...