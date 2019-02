Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über die Schattenseiten des langen Aufschwungs, Deutschlands Rolle im Spiel der Weltmächte - und darüber, was amtierende Politiker noch immer von Ludwig Erhard lernen können.

WirtschaftsWoche: Herr Präsident, Sie haben kürzlich in einem Aufsatz den Soziologen Max Weber zitiert, der von Politikern Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß verlangt. Welche Note würden Sie in diesen Fächern der gegenwärtigen Bundesregierung geben?Wolfgang Schäuble: Ich habe zwar zu vielem eine Meinung, aber ich werde nicht zu allem meine Meinung sagen. Da muss ich Sie leider enttäuschen: Zensuren zu verteilen gehört nicht zu den Aufgaben eines Bundestagspräsidenten.

Für eine Bestnote dürfte es jedenfalls nicht reichen. In der Dieseldebatte treffen gerade wütende Reichsbürgervergleiche auf eine ideologische Rhetorik, in der Klimaschutz entweder religiös aufgeladen oder verdammt wird. Ist die totale Eskalation in der Politik mittlerweile Standard?Die Politik spiegelt letztlich, im Guten wie im Schlechten, nur die Gesellschaft wider. Ich würde mir aber in der Tat weniger Übertreibung, weniger Überhitzung wünschen. Uns droht die Fähigkeit verloren zu gehen, mit einem gesunden Maß an Menschenverstand an Lösungen für praktische Probleme zu arbeiten. Da hat Max Weber recht: Augenmaß und nüchterne Leidenschaft sind eine Kernkompetenz guter Politik. Wissen Sie übrigens, woran mich unsere Situation manchmal erinnert?

Sagen Sie es uns.An den gefesselten Riesen Gulliver aus dem Märchen von Jonathan Swift. Gulliver, das sind wir.

Den Zusammenhang mit der Dieseldebatte müssen Sie uns jetzt aber doch erklären.Unser Land, Wirtschaft wie Politik, wären zu sehr viel mehr fähig, wenn wir ein wenig mehr Gelassenheit wagen würden, gepaart allerdings mit Mut und Zuversicht. Stattdessen stehen wir uns mit unserem eigenen Perfektionismus im Wege. Wir setzen zum Beispiel die europäischen Richtlinien oft mit fast missionarischem Eifer um. Sie möchten vielleicht keine Noten geben, aber Sie diagnostizieren doch ein Mangel an guter Politik: kein maßvolles Verkehrskonzept, dazu eine stockende Energiewende, die Schulen stecken in der Kreidezeit, der BER wird nicht fertig. Macht Ihnen das keine Sorgen?Natürlich macht mir das Sorgen. Die Infrastruktur, auch die digitale, ist ein Riesenproblem. Es ist dringend notwendig, dass wir da schneller vorankommen. Auch beim Planungsrecht können Sie schier verzweifeln. Und das sage ich als Jurist. "It's the economy, stupid", hat Bill Clinton gesagt. Heute müsste es wohl heißen: "It's the implementation, stupid."

Viele der Defizite sind lange bekannt, aber es tut sich nichts. Sind die Deutschen im Aufschwung zu bequem geworden?Wohlstand macht träge, das ist so. Aber wir werden wieder munter werden, wenn es sein muss.Die deutschen Sozialausgaben liegen über, die Investitionen unter dem OECD-Schnitt. Das klingt nicht sehr munter.Mangelnde Mittel sind jedenfalls nicht unser Problem. Wir sind in der Perfektion von Planungs- und Genehmigungsverfahren weltweit führend. Uns fehlt an manchen Stellen die Verwaltung, es fehlt an Planung und Fachleuten, um das Geld sinnvoll in öffentlichen ...

