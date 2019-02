Zürich (ots) -



Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat entschieden, 2020

anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums eine ausserordentliche

Jubiläumsdividende an Kanton und Gemeinden in der Höhe von 150 Mio.

Franken auszuschütten.



Zürich, 8. Februar 2019 - Die Zürcher Kantonalbank gibt heute im

Rahmen ihrer Bilanzmedienkonferenz die Ausschüttung einer

ausserordentlichen Jubiläumsdividende für das Jahr 2020 bekannt.

Angesichts der äusserst starken Kapitalisierung der Bank hat der

Bankrat der Zürcher Kantonalbank entschieden, dass im Jubiläumsjahr

2020 die ganze Zürcher Bevölkerung einen Zusatznutzen haben soll.

Deshalb soll neben der ordentlichen Ausschüttung eine

ausserordentliche Jubiläumsdividende in der Höhe von insgesamt 150

Mio. Franken ausgeschüttet werden. Davon gehen gemäss gesetzlichem

Schlüssel 100 Mio. Franken an den Kanton Zürich und 50 Mio. Franken

an die politischen Gemeinden.



Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bankrats der Zürcher

Kantonalbank, sagte: «Wir möchten die gesamte Zürcher Bevölkerung an

unserem Jubiläum teilhaben lassen und würden uns freuen, wenn Kanton

und Gemeinden unsere Jubiläumsdividende für besondere Projekte

verwenden. Wir denken dabei an Vorhaben, die im ordentlichen Budget

keinen Platz finden und somit den Zürcherinnen und Zürchern einen

aus-sergewöhnlichen Nutzen stiften.»



Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



