Langschläfer. Ich muss jetzt auch einmal Stellung zum Thema Langschläfer nehmen und mein Bild dazu kund tun. Ich weiß nicht, wem es nützen soll, wenn so ziemlich die ganze Nation gleichzeitig in aller Herrgottsfrüh aufsteht und sich im Finstern auf den Weg zum Arbeitsplatz macht, wie es unserem Kanzler vorschwebt. Er soll sich doch einmal zeitig in der Früh auf dem Hauptbahnhof den Pendlerhorden aus Niederösterreich und dem Burgenland in den Weg stellen, sie werden ihn niederrennen. Alle sind sie ferngesteuert, schreiten schnellstmöglich zum gewohnten innerstädtischen Verkehrsmittel, das sie direkt oder mit noch ein paarmal Umsteigen zu ihrem Arbeitsplatz bringt. Übermüdet, halb noch im Schlaf. Grantig, wenn sich jemand ihnen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...