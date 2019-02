Nasdaq-100 - Den Bullen geht die Puste aus

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index sollte gemäß der letzten Besprechung noch einmal auf die Unterstützung bei 6.980 Punkten zurücksetzen und anschließend neue Hochs markieren. Das trat auch ein, nur war die Reihenfolge vertauscht. Zunächst stieg der Index auf ein neues Jahreshoch, fiel dann auf 6.980 Punkte und erholte sich von dort aus um 40 Punkte. Am Donnerstag durchbrach der Index die Unterstützung bei 6.980 Punkten und fiel in der Folge auch unter 6.936 Punkte. Erst am EMA200 im Tageschart bei knapp 6.860 Punkten setzte eine Stabilisierung ein.

Die Unterstützungszone um 6.860/6.850 Punkte ist sehr ausgeprägt und auch im Stundenchart äußerst relevant. Auch heute müssen die Käufer dieses Kursniveau zwingend verteidigen. Gelingt dies nicht, wäre eine Umkehrformation komplettiert, die weitere Abgaben auf 6.816 und 6.770 Punkte nach sich ziehen dürfte.

Kurserholungen treffen bei 6.950 und 6.980 Punkten auf Widerstände. Auf Höhe der letzteren Marke wäre auch noch ein Gap im Chart zu schließen. Erst über 7.035 Punkten reaktivieren die Käufer das Tageschartziel bei 7.106 Punkten.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2018 - 07.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 07.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

