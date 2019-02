Hierbei liegt uns ein möglicher Beginn eines Abwärtstrends vor, denn die gleitenden Durchschnitte liegen nun wieder allesamt über dem Kurs als Widerstände. Der Kurs selber bewegt sich im Moment in einer Abwärtsbewegung. Der Wert je Aktienpapier liegt dabei bei rund 306 US Dollar. Die Slow Stochastik liegt im überkauften Bereich und hat dort schon wieder ein Verkaufssignal gebildet. Das Momentum zeigt an, dass sich der Abwärtstrend weiter beschleunigen könnte.

