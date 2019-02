Dabei fiel die Auswahl nicht leicht, denn in sämtlichen Messehallen des Nürnberger Geländes tummelten sich internationale Fachleute und Anbieter aus allen Bereichen, die für den Elektromaschinenbauer interessant sind. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen Querschnitt des Angebots, der selbstredend nicht vollständig sein kann.

Vorausschauende Wartung

Danfoss Drives zeigte auf der Messe, wie eine Überwachung der Motorisolation, der Lasthüllkurve und mechanischer Vibrationen ausgeführt werden können. Der Frequenzumrichter verwandelt sich durch die neuen integrierten Überwachungsfunktionen zum intelligenten Sensor, der auftretende Fehler frühzeitig erkennen kann und meldet. So lässt sich ein schadensbedingter Stillstand oftmals vermeiden. Dies optimiert die bislang meist rein zeitgesteuerte Wartung oder wegen eines Schadens notwendige Reparatur auf einen bedarfsgerechten Service mit optimalen und somit kostensparenden Wartungsintervallen.

Die Zustandsüberwachung der Motorisolation kann z.?B. für Motoranwendungen relevant sein, bei denen immer wieder Ausfälle auftreten und somit aufwendige Reparaturen samt kostenintensivem Stillstand der Anlage nach sich ziehen. Die mechanische Schwingungsüberwachung mit einem externen Sensor hilft dabei, unrunden Lauf zu erkennen, um so mechanische Probleme frühzeitig zu beheben. Bei Maschinen und Anlagen verhilft dies zu einer besseren Kontrolle der verschleißbehafteten Komponenten. Bei Ventilatoren beispielsweise kann dies helfen, mechanische Schäden am Lüfterflügel, Unwucht oder Lagerverschleiß festzustellen. Speziell mit der Hüllkurvenüberwachung lässt sich eine Änderung der Last eines Ventilators (Bild 1), wie erhöhte Reibung oder Widerstand im Luftstrom, durch verschmutzte Filter erkennen und eine Maßnahme dagegen einleiten. Damit ist auch gewährleistet, dass die Anlage stets im energetisch bestmöglichen Bereich läuft.

Statt präventiv Verschleißteile auszutauschen, die unter Umständen noch reibungslos funktionieren, oder von einem Ausfall überrascht zu werden, verhilft die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) zum richtigen Wissen über den Zustand der überwachten Bauteile zur richtigen Zeit. Dem einmaligen geringen Aufwand, Predictive Maintenance zu etablieren, steht der dauerhafte Nutzen in Bezug auf die erhöhte Zuverlässigkeit der Anlage sowie Verringerung der Wartungskosten entgegen.

Condition-Monitoring

Dieses Thema bestimmte die Gespräche am Hengstler-Messestand. Der Automatisierer bietet der Industrie mit seiner offenen Schnittstelle SCS-Open-Link, dem optischen Absolutwertgeber »Acuro AD58« und der CM-Sensor-Applikation »Onsite« eine Komplett-Lösung für die Zustandsüberwachung.

SCS-Open-Link ist eine Motorfeedback-Schnittstelle, die dem Konstrukteur die freie Wahl seiner Maschinen-Komponenten ermöglicht. Die Ein-Kabel-Lösung verfügt nicht nur über Übertragungsraten von bis zu 10?MBaud, sondern gewährleistet auch kurze Reglerzyklen bis 32?kHz. Sie eignet sich für Sensoren und Aktoren gleichermaßen und garantiert die sichere Datenübertragung über große Distanzen (max. 100?m). Der Servomotor-Feedback-Drehgeber »AD38« wurde speziell für diese Schnittstelle konzipiert. Er ist weitgehend unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen und bietet eine Arbeitsdrehzahl von bis zu 10?000?min-1 sowie eine Auflösung von bis zu 24?Bit (Singleturn-Version) bzw. 12Bit (Multiturn-Version). Konstrukteure sparen mit diesem Drehgeber dank des Einkabel-Systems nicht nur mindestens 50?% des Steckplatzes, sondern erreichen auch eine signifikante Effizienzsteigerung der Maschine.

Der »Acuro AD58« ist vollständig digital und zeichnet sich durch Arbeitsdrehzahlen von bis zu 12.000?min-1 und Auflösungen von 24?Bit in der Singleturn-Version aus. Beide Drehgeber-Ausführungen arbeiten mit einer hohen Genauigkeit von 36 bzw. 20 Winkelsekunden und sind damit prädestiniert für die Integration in BLDC-Motoren. Dort tragen sie dazu bei, effizient Energie einzusparen und die Antriebsregelung bezüglich Gleichlauf bei CNC-Maschinen oder Präzisionspositioniersystemen deutlich zu verbessern.

Mit dem Paket aus SCS-Open-Link, Drehgeber und dem Condition-Monitoring-Tool »Onsite« von Hengstler sind Maschinenbauer in der Lage, Anlagen zu konstruieren, deren Geschwindigkeits-, Beschleunigungs-, Vibrations- und Temperaturdaten sich auch aus der Ferne abrufen lassen. Durch den Einsatz des Systems können ungeplante Ausfallzeiten reduziert werden, zudem ist eine Steigerung der Effizienz routenbasierter Schwingungsanalysen möglich.

Roboter sicher bremsen

Industrieroboter sind so unterschiedlich wie die Aufgaben, die sie bewältigen. Für die verschiedenen Baugrößen, Bauarten und Lasten lässt sich zwar die passende Sicherheitsbremse finden, allerdings gibt es keine Lösung von der Stange, die für alle Anwendungen geeignet ist. Der Bremsenhersteller Kendrion beispielsweise ist seit vielen Jahren im Robotik-Markt aktiv und hat Sicherheitsbremsen unterschiedlicher Funktionsprinzipien im Produktprogramm. Dadurch gibt es für nahezu alle Robotermodelle die passende, perfekt auf Bauraum, Haltekraft, Lebensdauer oder Temperaturbereich abgestimmte Bremsenlösung, für große Industrieroboter ...

