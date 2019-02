Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Uniqa -0,67% auf 8,19, davor 5 Tage im Plus (3,39% Zuwachs von 7,97 auf 8,24), OMV 0% auf 46, davor 4 Tage im Plus (7,55% Zuwachs von 42,77 auf 46), Zumtobel -4,88% auf 7,595, davor 3 Tage im Plus (2,44% Zuwachs von 7,79 auf 7,99), Fabasoft -0,71% auf 13,95, davor 3 Tage im Plus (5,24% Zuwachs von 13,35 auf 14,05), Mayr-Melnhof+0,52% auf 115,8, davor 3 Tage im Minus (-2,04% Verlust von 117,6 auf 115,2), Rosenbauer +2,56% auf 40, davor 3 Tage im Minus (-4,88% Verlust von 41 auf 39). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Hutter & Schrantz Stahlbau (bester), SBO (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Österreichische Post (3 Plätze gutgemacht, von 8 auf 5); dazu, FACC (+2, von 4 auf 2), ...

