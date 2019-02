In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 8.02. 16:30: Finnland veröffentlicht Ergebnis seines Grundeinkommen-Experiments - mit einer schlechten NachrichtWährend in Deutschland immer wieder einmal über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert wird, ist Finnland bereits einige Schritte weiter und wagte von Januar 2017 bis Frühj ...>> Artikel lesen 8.02. 15:54: Erneuter Absturz um mehr als 20 Prozent: Wirecard-Kursbeben hat "negative Strahlkraft auf gesamten Dax" (747206)Das Kursbeben von Wirecard geht in eine neue Runde. Die Polizei in Singapur hat nach einer Serie von Berichten über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten bei Wirecard am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...