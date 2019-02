Am 29. August 2018 konnte die Siemens Heathineers-Aktie bei 39,94 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Anschließend fiel der Wert wieder zurück. Das Tief der Korrektur wurde am 11. Oktober bei 31,90 Euro erreicht. Von hier aus stieg die Aktie wieder an und bildete im November und Dezember bei 39,21 Euro ein Doppeltop aus.

Mit den sich anschließend ergebenden Verlusten haben die Bullen noch immer zu kämpfen. Bis zum 15. Januar fiel die Aktie auf 33,67 Euro zurück, drang danach noch einmal bis ... (Dr. Bernd Heim)

