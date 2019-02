Weil Wachstum in der Heimat endlich ist und Pensionslasten drücken, expandieren die TÜVs ins Ausland. Dabei gehen sie ins Risiko - wie zuletzt in Brasilien, wo ein Staudamm-Bruch zur Katastrophe wurde.

Deutschlands Weltruf in Sachen Sicherheit wird mit Bauklötzen verteidigt. An einem sonnigen, eiskalten Freitag im Februar, auf der Nürnberger Spielwarenmesse. In Halle 11.1, Stand E04/D03 steht, zwischen Hunderten Boxen mit chinesischen Billigplüschteddybären und asiatischen Bobby-Cars, Kerstin Haase, eine rotblonde Frau im grauen Kostüm, Typ Verkäuferin, an der Bluse ein Schild des TÜVs Rheinland, in der Hand ein Faltblatt über das neueste Prüfsiegel des Konzerns: "ausgezeichneter Spielwert".

Haase zieht einen grünen Holzstein aus der Tasche. Sicherheit steht darauf. Das, sagt sie, sei das Fundament. Darauf aufsetzend, gelber Klotz, komme die pädagogische Bewertung. Haas setzt ihn vertikal links daneben. In blau, vertikal rechts, die Gebrauchseigenschaften. "Und wenn das alles stimmt", sagt Haase und setzt das rote Dach auf das Gebilde vor ihr, "dann gibt es die begehrte TÜV-Plakette." So wolle man sich von der Konkurrenz absetzen.

TÜV steht eigentlich für Technischer Überwachungs Verein. Gegründet im Jahr 1866 von Unternehmen der Dampfkesselindustrie, sollten sie für ihre Mitglieder die Sicherheit der Maschinen überprüfen. Bis heute obliegen ihnen Sicherheitskontrollen, die vom Staat vorgeschrieben sind - die Hauptuntersuchung beim Auto etwa.

Nur ist damit allein längst kein großes Geschäft mehr zu machen. Stattdessen lockt seit einigen Jahren das große Geld im Ausland, expandieren die Prüfer in den Nahen Osten, nach Asien, Südamerika - und gehen dabei ins Risiko, weil sie Unternehmen nicht nur testieren, sondern gleichzeitig beraten.

Der Wettbewerb ist hart, nicht nur auf der Spielwarenmesse. Die Schweizer SGS buhlt ebenso um Kunden wie die britische Intertek, selbst der Paketversender Hermes ist ins Business eingestiegen, "den entscheidenden Vorsprung am Markt".

Wenige Unternehmen aber wandeln sich so schnell wie die deutschen TÜVs. Geschäftsgrundlage ist eben jenes weiß-blaue Gütesiegel, das 90 Prozent der Bundesbürger kennen und dem sie vertrauen. Die Symbol gewordene Vorstellung, dass man deutsche Ordnung und Gründlichkeit gleichsam globalisieren kann, dass der deutsche Traum von Sicherheit ein weltweiter ist.

In den vergangenen Jahren haben sich die TÜVs so zu erdumspannenden Konzernen entwickelt, im Besitz noch immer von eingetragenen Vereinen, organisiert jedoch in Holdingstrukturen für Nord, Süd und Rheinland, mit jeweils Hunderten Tochtergesellschaften und Landesbüros. Das Auslandsgeschäft ist lukrativ, wächst in manchem Jahr zweistellig. Längst erzielen die beiden großen TÜVs, Süd und Rheinland, dort einen guten Teil ihres Gewinns. Die Münchner unterhalten global über 800 Standorte, beschäftigen 24.000 Mitarbeiter, erwirtschafteten zuletzt 2,4 Milliarden Euro ...

