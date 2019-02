Die Stadt Stuttgart hat Luftfilter aufgestellt, die die Luft von Feinstaub reinigen. Diesel-Fahrer können also wieder hoffen - in Stuttgart, aber auch in anderen schadstoffbelasteten deutschen Städten.

Am Stuttgarter Neckartor - einer der schadstoffbelastetsten Straßen Deutschlands - stehen seit November letzten Jahres 17 Luftfilter, die die Luft von Feinstaub reinigen. Entwickelt hat sie der Ludwigsburger Zulieferer "Mann + Hummel". Prof. Achim ...

