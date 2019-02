Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UNH: UnitedHealth am 8.2. -2,64%, Volumen 119% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 8.2. -1,52%, Volumen 77% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 8.2. -1,19%, Volumen 68% normaler Tage , CIS: Cisco am 8.2. 1,05%, Volumen 85% normaler Tage , PFE: Pfizer am 8.2. 1,27%, Volumen 97% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 8.2. 1,47%, Volumen 70% normaler Tage , Dow Jones: -0,25% Aktie Symbol SK Perf. United Technologies UTC1 122.490 1.47% Pfizer PFE 42.230 1.27% Cisco CIS 47.190 1.05% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...