Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: WireCard am 8.2. -12,54%, Volumen 443% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 8.2. -4,44%, Volumen 209% normaler Tage , CON: Continental am 8.2. -2,73%, Volumen 126% normaler Tage , MUV2: Münchener Rück am 8.2. -0,18%, Volumen 116% normaler Tage , RWE: RWE am 8.2. 0,47%, Volumen 98% normaler Tage , SAP: SAP am 8.2. 0,77%, Volumen 118% normaler Tage , DAX: -1,05% Aktie Symbol SK Perf. SAP SAP 91.660 0.77% RWE RWE 21.550 0.47% Münchener Rück MUV2 197.750 -0.18% Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...