Die Aktien der Deutschen Bank haben am Freitag die hohen Verluste vom Vortag noch ausgeweitet. Der Kurs verlor bis zum Nachmittag 1,7 Prozent auf 7,27 Euro. Bereits am Donnerstag war die Deutsche Bank-Aktie um mehr als sechs Prozent abgesackt. Die Commerzbank-Aktie lag am Freitag-Nachmittag mit 0,2 Prozent nur bescheiden im Minus.Die WirtschaftsWoche berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...