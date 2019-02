Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) beklagt die Reformmüdigkeit und den Problemstau in Deutschland. "Wohlstand macht träge, das ist so", sagt Schäuble und kritisiert Stillstand in mehreren Bereichen.

"Die Infrastruktur, auch die digitale, ist ein Riesenproblem. Es ist dringend notwendig, dass wir da schneller vorankommen", sagt Schäuble im Interview mit der WirtschaftsWoche. "Auch beim Planungsrecht können Sie schier verzweifeln. ...

