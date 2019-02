Im Juli hatte die Netflix-Aktie bei 423,20 US-Dollar ein Hoch erreicht und war anschließend in eine Korrektur übergegangen. Sie ließ den Kurs bis zum 28. Dezember auf 231,26 US-Dollar zurückfallen. Für einen Moment schien es so als habe die Netflix-Aktie für die Anleger ihren Reiz verloren. Doch im Januar starteten die Käufer einen Gegenangriff. Er ließ den Kurs schnell über die 50-Tagelinie ansteigen und bis zum 16. Januar in der Spitze bis auf 358,85 US-Dollar ansteigen.

