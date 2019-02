Die Deutsche Bank hat auch am Freitag als letztem Tag der neuen Handelswoche eine weitere Schwäche offenbart. Wenn nicht alle Signale täuschen, dann wird die Aktie neue Rekordtiefs anpeilen, meinen die Analysten und warten darauf, dass der Wert nun auf weniger als 7 Euro nach unten fällt. Am Freitag ist es bereits nahe an die schon sehr niedrige Untergrenze gegangen. Bei einem Kursrutsch von 3,4 % dürfte es in den kommenden Wochen keinen Halt mehr geben, so die Meinung der Experten.

