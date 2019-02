Ende Januar 2018 ging die Daimler-Aktie in eine anhaltende Abwärtsbewegung über. Der Kurs ermäßigte sich von 76,48 Euro bis zum 2. Januar 2019 auf 44,51 Euro. Auf diesem Niveau starteten die Käufer anschließend eine Rallye, die den Wert zur Monatsmitte über die 50-Tagelinie ansteigen ließ und in der zweiten Januarhälfte bis an den Abwärtstrend seit Januar 2018 vordrang.

